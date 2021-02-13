شركة "تسلا" تبدأ بتصنيع السيارات الطائرة

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" عن شروعها في تصنيع السيارات الطائرة، بعد سنوات من تقديم مقترحات بتصنيع مثل هذه السيارات الحوامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، إيلون ماسك": "إن السيارة الكهربائية الرياضية "رودستر 2" بإمكانها الطيران"، وفقا لما نشرته جريدة "ذي فيرج" الأمريكية.

ووفقا لرجل الأعمال ماسك، فإن "السيارة يجب أن تطير، ففي حالة وقوع حادث غير متوقع، على الأقل لن تقتل الناس".

وأضاف ماسك: "كنت أحاول أن أجعل السيارة تحوم دون أن تقتل الناس، ربما يمكن أن يحدث ذلك فوق الأرض بمتر واحد أو شيء من هذا القبيل".

وأوضح ماسك "أن السيارة من المحتمل أن تكون مرتفعة عن الأرض بمتر، حيث إذا سقطت السيارة فجأة، لن يتسبب ذلك في حدوث ضرر ولن يعاني الناس".

Elon Musk details how high the next-gen Roadster will hover with Joe Rogan https://t.co/zP6SGQeyus by @KlenderJoey — TESLARATI (@Teslarati) February 11, 2021

وقال ماسك: "إنه إذا سارت الأمور وفقا للخطة المدروسة، فبحلول عام 2022 سيصل الطراز الجديد للسيارة، وتبلغ سرعتها 100 كلم في الساعة في أقل من ثانيتين، ومخزون طاقتها الإحتياطي سيكون 965 كلم".