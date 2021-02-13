تصريحات مثيرة... نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف... فيديو

في تصعيد جديد للأزمة بينها، أطلق المذيع العراقي نزار الفارس تصريحات مثيرة ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف مقحما أمه في الأزمة.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامح "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان على شاشة قناة "سكوب".

وقال نزار: "لم أتحرش برانيا يوسف فهي في عمر أمي بل أكبر.. واحنا في زمن النساء يتحرشون بالرجال".

وأضاف "والدتي ما شاء حلوة ومديرة في مدرسة وصغيرة إذ يبلغ عمرها 46 عاما".

وأبدى نزاراستعداده لاستضافة رانيا يوسف في لقاء تلفزيوني ثاني، بعد اللقاء الأول الذي تسبب في الأزمة معها.

وعن خلاصة تجربة محاورته للفنانة المصرية، وما إن كانت كاذبة، قال الفارس: "للتاريخ هي صادقة كثيرا، وقلبها أبيض ومصطلحاتها تخونها وهي ليست كما نراها على الشاشة بل إنسانة راقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومحترمة وهادئة ومتواضعة جدا".

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا ونزار، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه رانيا العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصًا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينًا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك بعما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد، رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها". وقال عباس، في بيان له، "إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا وسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".