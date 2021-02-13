محكمة مصرية ترفض دعوى تطالب بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع

وقال موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم السبت، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، رفضت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان.

وبحسب الموقع فإن الدعوى تطالب بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

وذكرت الدعوى، أنّ المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات.

وأشارت الدعوى إلى أن عمليات القتل شملت القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو القتل بالرصاص والخرطوش.

كما لفتت إلى أن هناك عمليات اصطياد للكلاب والقطط من أجل تصديرها خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.