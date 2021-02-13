"خارج السجن"... صور جديدة للجين الهذلول

نشرت لينا الهذلول صورا جديدة لشقيقتها لجين التي أطلقت السلطات السعودية، سراحها قبل أيام، بعد نحو 3 سنوات قضتها في السجن.

والتُقطت الصور للجين في الهواء الطلق، فيما بدت وكأنها نزهة عائلية وكتبت شقيقتها معلقة على الصور التي نشرتها بحسابها على موقع تويتر "أختي البطلة لجين اليوم".

اختي البطلة لجين اليوم

The brave @LoujainHathloul today

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#FreeLoujain pic.twitter.com/Cz3YIhzEr4 — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 13, 2021

وخلال أقل من ساعة تفاعل ما يزيد عن 8 آلاف متابع مع صور لجين، وتمنوا لها أن تنعم دائما بالحرية.

والأربعاء الماضي، أطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول الناشطة النسوية البارزة في المملكة.

وفي ذات اليوم، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خبر إطلاق سراحها قائلا: "لدي أخبار سارة بأن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول من السجن".

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي "إنها مدافعة قوية عن حقوق المرأة.. وكان إطلاق سراحها هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

واعتقلت الناشطة السعودية (31 عاما) في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل.