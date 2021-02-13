وسام الأمير يعلن وفاة زوجته ناريمان عبود وينعيها بكلمات مؤثرة

وكتب الأمير مغردا على تويتر مساء اليوم السبت: "أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية".

وختم الأمير نعيه لزوجته ناريمان عبود بقوله: "ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات الله يرحمك يا أميرة".

🔲يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية.

ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات🖤

الله يرحمك يا اميرة🖤 pic.twitter.com/sFQWtO1yEh — Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 13, 2021

ولم يكشف وسام الأمير سبب وفاة زوجته، إلا أن موقع "لبنان 24" قال إن هناك معلومات أكدت وفاتها نتيجة مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيبت به بعد عيد رأس السنة.

ونعى عدد من نجوم الفن الفنانة الراحلة، وكتب الفنان رامي عياش "خبر مؤلم ومزعج جدا .تعازينا خينا وسام بفقدان زوجتك ناريمان . انشالله روحها بالسما".

خبر مؤلم ومزعج جدا .تعازينا خينا وسام بفقدان زوجتك ناريمان . انشالله روحها بالسما 🙏💙 — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) February 13, 2021

وكتبت الممثلة رولا شامية: "الله يرحمها وتكون نفسا بالسما خسارة كبيرة يا حبيبي يا وسام الك والنا الله يصبركم".

الله يرحمها وتكون نفسا بالسما خسارة كبيرة يا حبيبي يا وسام الك والنا الله يصبركم💔🙏 — Roula Chamieh (@RoulaChamieh) February 13, 2021

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