أصالة نصري تفكر في دخول "غينيس"... وتزف خبرا سعيدا

كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، أمس السبت، عن فكرة لديها قد تدخلها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية أن لديها طاولة تضم كل الشموع التي تحبها من كافة الأحجام والأشكال، وأضافت أنها أبلغت شقيقها بأنها تفكر في الدخول بها لموسوعة "غينيس".

وأكدت أنها تحب الشموع جدا، وتحرص على إضاءتها في المنزل عندما تكون برفقة أبنائها.

وأشارت إلى أن أجمل هدية من الممكن أن تتلقاها هي الشموع، خاصة الغالي منها.

وتطرفت أصالة نصري في البرنامج أيضا عن مشاعرها فور طلاقها من المخرج، طارق العريان، في يناير/ كانون الثاني 2020، إذ وصفت أن ما حدث لها عقب الانفصال بـ"ألم الروح".

وقالت: شعرت بألم لا يذهب، شعرت بغصة، وكنت بحاجة لكل أنواع الفضفضة، أطباء، أصدقاء، لايف كوتش، أبنائي وأخي أنس الذي ساعدني ودعمني وشعرت أنه نضج مع الأيام ووقف إلى جواري وعرف أنه أصبح السند الأقوى وكان رجلا ملئ بالكثير من الحنان".

وتابعت المطربة السورية موضحة: "أستعين بكل هؤلاء كي لا تموت روحي، فهناك ناس يعيشون حاليا وهم ميتون، حياتهم بلا قيمة، يتألمون والألم يعمل مثل الرصاصة والخناجر، يسببون ألما لا يضيع ولا ينتهي".

من ناحية أخرى، زفت أصالة نصري في برنامج "سهرانين" خبرا سعيدا، وهو قرب زواج ابنتها شام الذهبي من شاب أشارت إليه بأنه "على خُلق".

وقالت إنها تراه شابا مناسبا وعلى خُلق وتراهن عليه أنه سيسعد ابنتها.

وكانت شام الذهبي مخطوبة من طبيب يدعى، معتز نصير، العام الماضي، ولكنها فسخت خطبتها بعد أشهر قليلة من ارتباطهما.