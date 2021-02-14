أحمد الفيشاوي يدلي بتصريح صادم عن سر إجادته دور المدمن في فيلم "ولاد رزق"

أدلى الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، أمس السبت، بتصريح صادم عن سر إجادته دور مدمن مخدرات في فيلم "ولاد رزق"، من إخراج طارق العريان.

وأكد الفيشاوي خلال استضافته في الموسم الجديد من برنامج "أسعد الله مساءكم"، من تقديم الشخصية الهزلية "سيد أبو حفيظة" التي يجسدها الفنان أكرم حسني، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أنه أجاد تجسيد الدور لأنه "شمام" على حد تعبيره، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال الفيشاوي لـ"أبو حفيظة": أنا أصلا شمام وأنا وأنت من منطقة شعبية وهي حدائق القبة وأنت تعرف هذه المنطقة، فنحن قادمون من الحارة.

كما أفصح أحمد الفيشاوي للبرنامج أن الفنانة شيرين رضا هي سبب حبه لرسم التاتو (الوشم) على جسده، مشيرا إلى أن أول وشم رسمه على جسده كان على ساقه وعلى شكل حرف "S"، نافيا أن يكون إشارة إلى اسم والدته الفنانة، سمية الألفي.

وردا على سؤال من "سيد أبو حفيظة" عن عدد البنات اللاتي ارتبط بهن، أجاب أحمد الفيشاوي: "لا يمكن حصرهن".

وأكد الفيشاوي أنه يحب الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بشكل شخصي، رغم أنه يرسل لها العديد من الرسائل ولا ترد عليه.

وفسر أحمد الفيشاوي حبه الشديد لهيفاء وهبي بأنه احتضن مجسما لها في العرض الخاص لفيلمها "حلاوة روح" قبل أعوام.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي يشارك هيفاء وهبي بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، المقرر عرضه في دور العرض السينمائية قريبا.