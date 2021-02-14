بعد غياب عامين... دنيا سمير غانم تعود إلى دراما رمضان مع أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت"

تشارك الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل تلفزيوني جديد تعود به إلى الدراما بعد غياب دام عامين.

المسلسل يحمل اسم "المدينة"، ويشارك في بطولته نجم فرقة "مسرح مصر" علي ربيع، والفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا سمير غانم، وإسلام إبراهيم، وكذلك الممثلين شيماء سيف وعمرو وهبة بعد أن حققا نجاحا كبيرا من مسلسلهما "في بيتنا روبوت"، المعروض حاليا على الفضائيات.

ويشارك عمرو وهبة في تأليف المسلسل إلى جانب المنتج هشام جمال، منتج الأعمال الفنية لدنيا سمير غانم، بحسب العديد من التقارير المصرية

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل "المدينة" في 15 حلقة فقط، مثل مسلسل "كوفيد 25" الذي يلعب بطولته الفنان المصري، يوسف الشريف، والمقرر عرضه في رمضان العام الحالي.

وكان آخر مسلسلات دنيا سمير غانم "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض في رمضان 2019، وشاركها بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف.

من ناحية أخرى، تكرم الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دنيا سمير غانم عن مسيرتها الفنية.

ويقام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري.