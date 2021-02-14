بمناسبة عيد الحب... كيف تصنع قلب من الماء لزوجتك... فيديو

يعد الخروج من المنزل والذهاب إلى الأماكن الترفيهية من العادات التي يحاول البعض الحفاظ عليها عندما تحل ذكرى عيد الحب كل عام.

لكن انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) تسبب في تغيير الكثير من عادات الناس خاصة فيما يتعلق بالخروج من المنزل

ويقول موقع "بيست لايف" الأمريكي إن أجواء عيد الحب في عام 2021 لن تكون مماثلة للسنوات السابقة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي جعل غالبية الناس يغيرون أساليب حياتهم المتعلقة بالذهاب إلى الأماكن العامة ويلجأون إلى طرق مبتكرة لتحقيق السعادة داخل المنزل لتقليل الاحتكاك والوقاية من التقاط العدوى.

ويحتفل الناس يوم 14 فبراير/ شباط من كل عام بعيد الحب، ويظهر مقطع فيديو متداول إحدى الطرق المبتكرة التي تسمح للرجل أن يعبر عن حبه لزوجته داخل المنزل.

وتعتمد هذه الطريقة على اصطحاب زوجتك إلى مطبخ المنزل وإحضار ملعقة ووضعها تحت الصنبور مباشر وفتح الماء عليها ثم وضع اليد بين الملعقة والصنبور لتصنع قلب من الماء الذي يبقى بشكله الجميل يتوقف الماء.