كوكاكولا تتجه إلى بيع مشروباتها في زجاجات ورقية حفاظا على البيئة... فيديو

أعلنت شركة كوكاكولا أنها ستنقل النموذج الأولي للزجاجة الورقية الأكثر استدامة، والذي تعمل عليه في مختبراتها إلى السوق هذا الصيف، من خلال تجربة محدودة عبر الإنترنت.

وقالت هيئة التوريد التقنية والابتكار في شركة كوكاكولا أوروبا في بيان على موقعها الرسمي أن فريق البحث والتطوير التابع للشركة، ومقره بروكسل، مع الشركة الدنماركية الناشئة "Paboco" في هذا المشروع، بهدف نهائي يتمثل في العبوات التي يمكن إعادة تدويرها كورقة.

ويدعم الابتكار هدف التغليف المستدام لشركة كوكا كولا المسمى "عالم دون نفايات"، عبر جمع وإعادة تدوير كل عبوة تبيعها بحلول عام 2030، مع تقليل استخدام مواد التغليف الأولية بشكل كبير واستخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

ويتطلب تحقيق هذه الرؤية الاستثمار في الابتكار والتعاون مع الشركاء لدفع عملية الجمع وإعادة التدوير والتصميم المستدام.

وقالت مديرة سلسلة التوريد التقنية والابتكار في شركة كوكاكولا أوروبا، دانييلا زاهارية، إن "التجربة التي نعلن عنها اليوم هي علامة فارقة بالنسبة لنا في سعينا لتطوير عبوة ورقية".

وأضافت: "يتوقع الناس أن تطور كوكا كولا وتقدم أنواعا جديدة ومبتكرة ومستدامة من العبوات إلى السوق، وهذا هو السبب في أننا نتشارك مع خبراء، مثل Paboco، ونجري التجارب بشكل مفتوح، ونجري أول تجربة في السوق".

وطورت شركة "Paboco "تقنية صنع هذه العبوة، حيث يتميز البديل البلاستيكي بمادة حيوية كحاجز خارجي يشبه الكرتون مصنوع باستخدام خشب من مصادر مستدامة.

وتحتوي العبوة على بطانة بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير تحمل المشروب، بالإضافة إلى غطاء بلاستيكي، وتم تصميم السطح الخارجي للورق لمقاومة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والسوائل.