هنا الزاهد تثير ضجة بعد عرض أولى حلقات مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"... وزوجها يفاجئها في "الفلنتاين"

أثارت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، اليوم الأحد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محرك البحث "غوغل"، بعد عرض أولى حلقات مسلسلها التلفزيوني الجديد "حلوة الدنيا سكر"، الذي يشهد على أولى تجاربها في البطولة المطلقة.

ونال المسلسل على إعجاب العديد من مرتادي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقاته بعنوان "ساندي كراش"، أمس السبت.

وكتب أحد المغردين لهنا الزاهد: "مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تحفة بجد بسبب هنا الزاهد، والله أن بتفرج عليه، أحبك".

مسلسل #حلوة_الدنيا_سكر تحفة بجد عشان @HannahElZahed والله انا بتفرج عليه@HannahElZahed I LOVE YOU SO MUCH ❤❤❤ — Omar Ashraf 🇪🇬 (@OmarAsh59896640) February 14, 2021

​وغرد مستخدم آخر: "أول مرة أشوف مسلسل خفيف وممثلة دمها خفيف بجد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" حلو وخلي الدنيا حلوة".

اول مرة أشوف مسلسل خفيف و ممثلة دمها خفيف

بجد مسلسل حلوة الدنيا سكر حلو و خلي الدنيا حلوة — Youssef mix (@Youssef51689301) February 14, 2021

​كما انضمت الكاتبة المصرية، فاطمة ناعوت، إلى المعجبين بالمسلسل، إذ كتبت عنه: "عاملة دور مبهر يجنن في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، أداء تمثيلي رفيع المستوى وإتقان لشخصية البنت التلقائية الخجول التي ترهب العالم وتختفي منه واء نظارة طبية كبيرة. منتهى خفة الظل والعفوية الفطرية غير المفتعلة. شابوووو يا هنا".

#هنا_الزاهد عاملة دور مبهر يجنن في مسلسل #حلوة_الدنيا_سكر

أداء تمثيلي رفيع المستوى وإتقان لشخصية البنت التلقائية الخجول التي ترهب العالم وتختفي منه واء نظارة طبية كبيرة. منتهى خفة الظل والعفوية الفطرية غير المفتعلة. شابوووو يا هنا 🎩🎩🎩@HannahElZahed pic.twitter.com/7I4RDBZxt3 — Fatima Naoot فاطمة ناعوت (@FatimaNaoot) February 14, 2021

​وكتب مغرد آخر: "المسلسل جميل جدا جدا جدا وإن شاء الله هيكسر الدنيا".

المسلسل جميل جدا جدا جدا ❤️❤️❤️وان شاء الله هيكسر الدنيا ❤️❤️❤️❤️#حلوة_الدنيا_سكر — MahMoud MohaMed (@MahMoud00993344) February 14, 2021

​وغرد مستخدم آخر: "حلوة الدنيا سكر مسلسل رايق كفيل أنه يضحكك من أول الحلقه لآخرها"

#حلوة_الدنيا_سكر

مسلسل رايق كفيل انه يضحكك من اول الحلقه ل اخرها 😂❤@HannahElZahed 👏👏 — 𝓚𝓐𝓡𝓘𝓜 (@Abd_El_Gawad33) February 14, 2021

وعقب نجاح أولى حلقات مسلسلها، حرص الفنان المصري، أحمد فهمي، اليوم الأحد، على تهنئة زوجته هنا الزاهد بحلول عيد الحب "الفلنتاين"، بنشره صورة تجمعهما عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهنأها قائلا: "عيد فالنتاين سعيد يا حبيبتي... أحبك".

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وردت هنا الزاهد على مفاجأة أحمد فهمي بالكثير من القلوب.

ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إنتاج شركة "سينرجي"، ويتضمن حلقات متصلة منفصلة، وتحمل أولى حلقاته عنوان "ساندي كراش"، وتجسد هنا الزاهد في أحداثها دور مدربة قرود في سيرك.