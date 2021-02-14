"إنه لشرف عظيم أن أتحدث معك"... إيلون موسك يدعو بوتين للدردشة عبر "كلوب هاوس"

دعا مؤسس شركة "تيسلا" و"بايس اكس"، إيلون ماكس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدردشة عبر شبكة "كلوب هاوس" الاجتماعية.

وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هل ترغب في الدردشة معي في النادي"؟

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

وأضاف ماسك بالروسية: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث معك".

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

ظهرت شبكة "كلوب هاوس""Clubhouse" الاجتماعية في عام 2020، ولا يمكن الوصول إليها إلا بدعوة من مستخدمين آخرين، ويتم الاتصال باستخدام الصوت في الغرف الافتراضية.

هذا وبدأت شعبية التطبيق في النمو بعد أن أجرى إيلون ماسك بثًا مباشرًا عبر تطبيق "كلوب هاس"، فيما أشارت تقارير إعلامية أن مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكوبيرغ يستخدم أيضا التطبيق.

ووفقا لـصحيفة "آر بي كا" الروسية، فإن المستخدمين للتطبيق في روسيا لا يتجاوزون 10 آلاف مستخدم.