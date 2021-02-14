"إذا اشترى لك الزهور اشتري له عشب "... كاردي بي تثير غضب الرجال بسبب تصريحاتها في عيد الحب

أثارت مغنية الراب الأمريكية، كاردي بي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب آرائها الخاصة عن عيد الحب "الفلنتاين".

وعبر سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، قالت كاردي بي (28 عاما) إنها تتوقع أن تدلل ببذخ من قبل زوجها أوفست في عطلة عيد الحب الرومانسية، وأضافت أنه "كقاعدة عامة، يجب أن تكون هدايا الرجال أقل تكلفة من هدايا الفتيات".

وغردت: "الرجال يستحقون الحصول على هدية أيضا في عيد الحب، لكن يجب أن تكون هديتهم أقل تكلفة من هدية الفتيات.. فإذا اشترى لك زهورا اشتري له عشبا".

Yes ! Men do deserve to get gift as well for Valentine’s Day,but the gift have to be less expensive then the girls gift . Soo if he buys you flowers you buy him grass. — iamcardib (@iamcardib) February 11, 2021

وأثارت تصريحات كاردي بي غضب متابعيها الذين كان أغلبهم من الرجال، والذين ردوا عليها بأنها أهدت زوجها في أحد أعياد عيد الحب هدية غالية وهي سيارة "لمبورغيني".

وردت كاردي بي على منتقديها من الرجال أنها وزوجها كانوا متعادلين من قيمة الهدايا المتبادلة بينهما في عيد الحب.

Ok so due to my Vday tweet men came on my twitter roasting me sayin “but you bought your man a lambo but remember...I got 550K ring on my left hand ,400k ring on my right ,Thousands of dollars In Birkins ,soo much jewelry, a lambo truck and rollsRoyce truck ..so we even in gifts — iamcardib (@iamcardib) February 12, 2021

أضافت لهم: "إذا كنتم لا تحب مقارنات الزهور والعشب، فسأقدم نموذجا واحدا يجعل الرجال سعداء: إذا اشتريت لها أحذية "لوبواتون" ذات الكعب العالي بألف دولار، فعليها أن تشتري لك جهاز ألعاب فيديو "بلاي ستيشن 5" بسعر 550 دولار، إنه أمر عادل... وبعد هذا إذا كنت تعتقدون أن هديتك يجب أن تكلف أكثر فأنت حقير".

So if ya don’t like the flowers & grass comparisons let me give ya one that make men happy.If you buy her thousand dollars Louboutin heels she should buy you a ps5 that’s around 550$ .It’s fair ...now if you think your gift should cost more then ur girl gift you are just a bitch https://t.co/hiUcxS1rUD — iamcardib (@iamcardib) February 12, 2021

وسارع بعض مستخدمي "تويتر" إلى وصف آراء كاردي بي بـ"سامة" و"متحيزة ضد الرجل"، بينما رفض آخرون تغريداتها.