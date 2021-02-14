مفاجأة من جورج وسوف لجمهوره في مصر

وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري، تعاقد الفنان جورج وسوف مع شركة لايف ستايلز ستوديوز على إنتاج عمل فني موسيقي جديد باللهجة المصرية.

وأضاف الموقع أن الأغنية من المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان "ياه عالزمن" من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

وأوضح أن جورج وسوف انتهى هذا الأسبوع من تسجيل الأغنية، متمنياً أن تعجب محبيه وعشاقه في جميع أنحاء العالم العربي.

وكان جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.

وعاد جورج وسوف بأغنية "صاحي الليل" للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من عام، منذ أن قدم أغنية "سكت الكلام" في نيسان/ أبريل 2019، وهي كلمات ​عاطف يونس​، وألحان ​شاكر الموجي، وتوزيع موسيقي ​طوني سابا​، ومن إخراج ​أحمد المنجد.

يذكر أن جورج وسوف الملقب بـ"سلطان الطرب"، هو واحد من أهم نجوم أغناء فى الوطن العربى، ومن أشهر الأغنيات التى قدمها وسوف وحققت نجاحا مذهلا "اتأخرت كتير" و"بيحسدونى" و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" و"ليل العاشقين" و"لسه الدنيا بخير" و"دول مش حبايب"، وغيرهم الكثير من الغنيات التى يعشقها محبيو عشاقى النجم الشهير.