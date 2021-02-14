نجل محمود عبد العزيز يطلب من الجمهور الدعاء له

طلب نجل الفنان المصري الراحل، محمود عبد العزيز، من متابعيه وجمهوره، اليوم الأحد، بالدعاء له.

وكشف المنتج، محمد محمود عبد العزيز، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أن جاءت نتيجة مسحته الخاصة "إيجابية".

وقال النجل الأكبر لمحمود عبد العزيز عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "أطلب منكم الدعاء لي بالشفاء إيجابي كورونا للأسف.. دعواتكم لي ولأبي بالرحمة".

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وتأتي إصابة محمد محمود عبدالعزيز بفيروس "كورونا" المستجد بعد أزمة صحية تعرض لها شقيقه الممثل، كريم محمود عبد العزيز قبل أسابيع، والتي على إثرها إلى المستشفى وغادرها في نفس اليوم بعد تحسن صحته.

وكان كريم محمود عبد العزيز يعاني من أزمة صدرية تنفسية، بحسب ما صرح به طبيبه المعالج.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة لشقيقه وهو مستلق على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ومدون عليها عبارة "الحمد لله على كل حال".

يشار إلى أن العديد من الفنانين العرب أعلنوا عن إصابتهم بمرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد، وكان آخرهم الفنان المصري، سيد رجب، والراقصة المصرية دينا، التي أشارت إلى أنها أصيبت به خلال رحلة قامت بها مع صديقاتها إلى أسوان.