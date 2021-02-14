إليسا تتحدث عن "المؤسف" بعد مرور 16 عاما على اغتيال الحريري

تحدثت الفنانة اللبنانية، إليسا، "عما هو مؤسف" في الذكرى الـ16 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": 16 عاما مضوا والمؤسف أننا عرفنا الحقيقة، لكن لم نستطع تحقيق العدالة لأن منطق القوي مازال مسيطر على دولتنا.

وأردفت المطربة اللبنانية: "لكن الظلم لا يدوم وسيأتي نهار ينهي هذا الكابوس. الله يرحمك".

١٦ سنة مرقوا والمؤسف إنو عرفنا الحقيقة بس ما قدرنا نحقق العدالة لأنو منطق القوي بعدو مسيطر عا دولتنا. بس الظلم ما بيدوم ورح يجي نهار ويخلص هالكابوس. الله يرحمك — Elissa (@elissakh) February 14, 2021

​وأحيا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الأحد، الذكرى الـ16 لوفاة والده، رفيق الحريري.

وشارك الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من زيارته لقبر والده ، مع عدد من أفراد عائلته.

ورافقت سعد الحريري في الزيارة النائبة، بهية الحريري، وشفيق الحريري، وتلوا جميعا الفاتحة على روح الراحل رفيق الحريري.

​وتم استهداف سيارة رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بسيارة أخرى مفخخة، وهو رجل أعمال كبير، حمل حتى وفاته الجنسيتين السعودية واللبنانية.

وعمل رفيق الحريري الذي تولى الوزارة أولا في عام 1992 حتى 1998، على النهوض بلبنان اقتصاديا وسياسيا، وتولى الوزارة مرة أخرى في 2000 وحتى استقالته في 2004 قبل الاغتيال بعام، وكان أيضا رئيس حزب تيار المستقبل من 92 وحتى اغتياله.

وقتل إلى جانب رفيق الحريري 21 شخصا، وأكثر من 100 جريح منهم حارسه الشخصي، ووزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان، حيث تصدعت المباني المجاورة لمكان الانفجار الذي بنى فيه الآن نصب تذكاري للحريري.

وبعد عام من وفاته قال ابنه سعد الحريري: "ما زلت أشعر أني أعيش اللحظة التي اغتالوا بها والدي الرئيس الشهيد، الوالدة وأنا وإخوتي وكل العائلة بل كل رفاق الرئيس الشهيد الذين عرفوه عن كثب ربما لا يستطيعون مغادرة هذه اللحظة. إن 14 فبراير جرح عميق جداً، كانت له تداعيات كثيرة على كل صعيد".

وعملت المحكمة الخاصة بلبنان على التحقيق في قضية الاغتيال، وأصبحت وقتها أول محكمة جنائية دولية تنظم في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

ولـ"حزب الله" اللبناني موقف من القضية، والمتهمون في الأمر من "حزب الله"، الذي قال الأمين العام له حسن نصر الله، في وقت سابق إنه لا يعترف بهذه المحكمة وأن المراهنين عليها يلعبون بالنار.