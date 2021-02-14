بمناسبة عيد الحب... زفاف جماعي على ظهور الأفيال في تايلاند... صور

احتفل شباب وفتيات في تايلاند بمراسم زواجهم على ظهور الأفيال ضمن مراسم زفاف جماعي سنوية تقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك بمناسبة عيد الحب.

وقادت فرقة موسيقية وراقصات موكب الأفيال والمقبلين على الزواج، الذين وصل عددهم إلى 104 شاب وفتاة.

Couples in Thailand tie the knot on elephants on Valentine's Day https://t.co/P3vA3k2yv2 pic.twitter.com/HZWSL5FNo8 — Reuters (@Reuters) February 14, 2021

كما أشرف مسؤول محلي كان على ظهر فيل هو الآخر على توقيع أوراق عقد الزواج.

ونقلت "رويترز" عن أحد الشبابا ويدعى باتيبات بانتانون (26 عاما) الذي عقد قرانه على عروسه البالغة من العمر 23 عاما، قوله "أفكر منذ وقت طويل في أنني إذا كنت سأوقع أوراق الزواج يوما ما فلا بد أن يكون الحدث استثنائيا".

© REUTERS / CHALINEE THIRASUPA زفاف جماعي على ظهور الأفيال في تايلاند بمناسبة عيد الحب

ويعتبر عقد القران على ظهور الأفيال حدث سنوي في حديقة نونغ نوتش الاستوائية بمقاطعة تشونبوري في تايلاند وعادة ما يجتذب 200 شاب وفتاة من الراغبين في دخول القفص الذهبي.

لكن عدد المشاركين هذا العام انخفض تقريبا إلى النصف بسبب جائحة كورونا.