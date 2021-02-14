أول صورة للمطربة ديانا حداد بعد خضوعها لجراحة

وشاركت شقيقة ديانا حداد، صورة لها من المستشفى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وهي على الفراش بعد إجراء عملية جراحية في المعدة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت شقيقة ديانا حداد مع الصورة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت أطمئن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله ستكون بخير وعافية".

View this post on Instagram A post shared by Diana Haddad 🕊 (@dianahaddadofficial)

يشار إلى أن آخر أعمال ديانا حداد هي أغنية "ما نستمر"، من كلمات الشاعر العراقي، رامي العبودي، والتي حققت 2 مليون و800 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وحققت ديانا حداد شهرة ونجاحا كبيرا من أغانيها في مطلع الألفية الثالثة، ومنها "ساكن" و"أمانيه" و"ماس ولولي" مع مطرب الراي الجزائري، الشاب خالد.

وفي مارس/ آذار الماضي، استضاف برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "دي إم سي" المصرية ديانا حداد، والذي كشفت فيه عن أن ابنتها الكبرى أصبحت في عمر الـ23، وأن السر وراء احتفاظها بشبابها هو ممارستها طقوس التأمل ودراستها مجال الطاقة والتنمية البشرية، وهو ما يساعدها على الحفاظ على هدوء أعصابها.

كما أن حداد دافعت في البرنامج عن أغاني المهرجانات الشعبية في مصر، وأكدت أنها ضد قرار منع مطربيها من الغناء.