لتحسين اللياقة البدنية... 3 نصائح لكبار السن

قدمت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، مجموعة من النصائح لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن.

جاء هذا في "إنفوجراف" نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، تحت عنوان: "3 نصائح لرعاية كبار السن، ودعم صحتهم النفسية".

وحثت الوزارة في نصيحتها الأولى على: "الاهتمام بالتغذية السليمة من خلال الحد من تناول الأغذية التي تحتوي على دهون عالية وسكريات وملح وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات".

ودعت إلى التشجيع الدائم على ممارسة الرياضة، لأنها تحسن اللياقة البدنية وتحافظ على القدرات العقلية لكبار السن وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.

كما حثت الوزارة في نصيحتها الأخيرة على تقديم الدعم النفسي لكبار السن ومساعدتهم على التغلب على تقلب المزاج.