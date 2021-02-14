الهيدروجين الأخضر يخفض أسعار الكهرباء… 7 فوائد لإنتاجه في مصر

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تبحث إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر لإنتاج الطاقة، مشيرة إلى أن مصر تنتج حاليا 5800 ميجا وات من الطاقة المتجددة، التي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وتساهم تلك الخطة في دعم الاقتصاد وخفض أسعار بيع الكهرباء، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، التي أوردت فوائد لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
1- أحد مصادر الطاقة المتجددة وتسعى العديد من دول العالم للاستفادة منه.
2- يتم الحصول على الهيدروجين الأخضر من التحليل الكهربائي للمياه بطريقة بسيطة.
3- الطاقة اللازمة لاستخراجه يمكن الحصول عليها من مصادر الطاقة المتجددة.
«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن #الهيدروجين_الأخضر الذي تبدأ #مصر في إنتاجهhttps://t.co/iavZhBJdCp pic.twitter.com/YCRDHTd6kW— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) February 10, 2021
4- عملية فصل جزيئات الهيدروجين عن الأكسجين الموجودة في الماء.
5- لا ينتج عنه أي نواتج ثانوية، لأنه يتميز بفصل عنصري الماء وهما الأكسجين والهيدروجين وكلاهما يمكن الاستفادة منه.
ستبدأ مصر في إنتاجه.. ماهو "الهيدروجين الأخضر" وأهم فوائده؟ #eXtranews#مال_وأعمال pic.twitter.com/wf9vcb4Jl7— eXtra news (@Extranewstv) February 9, 2021
6- يساهم إنتاج الهيدروجين الأخضر في الوصول لمجتمع خال من الكربون ويمكن إنتاجه بطاقة منخفضة ويمكن أن يصبح وقود المستقبل.
7- يساهم في خفض أسعار بيع الكهرباء والتصدي للتغير المناخي وتحديات المناخ العالمية.
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