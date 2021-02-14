أحمد فتحي يحتفل مع زوجته بـ"الفلانتين" بطريقة خاصة

وبحسب منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشر فتحي صورة له ولزوجته ناقلا نص حوار دار بينهما.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Fathy (@ahmedfathy1974)

قال: "أنا: مش النهاردة عيد الحب، هى: مش معقول أخيرًا افتكرت مناسبة؟...أنا: لأ أنا بتأكد بس".

وأضاف فتحي متحدثا عن زوجته: "دايماً حبوب القلب تسلمى وتعيشي".

يشار إلى أن أحمد فتحي يعُرض له حاليًا مسلسل "اللعبة: ليفل الوحش" عبر منصة شاهد، ويشاركه البطولة شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، رانيا يوسف، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.