هل لقاح كورونا آمن في كافة مراحل الحمل؟

أكدت اللجنة التقنية لكورونا والحمل في وزارة الصحة اللبنانية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن في كافة مراحل الحمل.

جاء هذا في إطار تقديم المشورة والنصح للسيدات الحوامل بشأن اللقاح، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقالت اللجنة إن معظم الخبراء يتفقون على أن المخاطر التي تتعرض لها السيدات الحوامل من فيروس كورونا تفوق بكثير أي ضرر من الحصول على اللقاح.

وأضافت اللجنة أنه لا توجد مخاطر موثقة على الجنين، ولا توجد مخاطر نظرية، مؤكدة أنه لم يلاحظ وجود أي خطر بعد القيام بالدراسات والتجارب على الحيوانات.

وأشارت إلى أن الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد (ACOG) توصي بعدم حرمان الحوامل اللواتي يستوفين معايير التلقيح من التطعيم.

وأوضحت أنه لا يوجد دليل على أن اللقاح يسبب الإجهاض أو العقم، مؤكدة أن هذه المخاطر لم تحدث في حالات الإصابة بالفيروس.

وعن مرحلة الرضاعة، أوصت الكلية الأمريكية أيضا، بضرورة إعطاء لقاحات كورونا للسيدات المرضعات، مثل غير المرضعات عندما يستوفين معايير تلقي اللقاح.