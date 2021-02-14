شاب مصري يبهر السعوديين بإتقانه للهجة أهل القصيم.. فيديو

الشاب الذي يدعى "حمزة الجعفر" ولد في منطقة البدائع بالقصيم، ويمكث فيها حتى الآن برفقة والديه وأخواته وإخوانه، مشيرا إلى أن له إخوة متزوجون من سعوديات.

وأوضح الجعفر (27 عاما)، أنه عاش حياته كلها داخل القصيم ولم يتركها سوى عاما واحدا كان في المدينة المنورة من أجل الدراسة، وفقا لقناة الإخبارية السعودية.

وكشف الجعفر،

أنه لا يتقن اللهجة المصرية مثل إتقانه للهجة أهل القصيم، مشيرا إلى أنه عندما يتحدث بها يكون على سبيل التقليد مثل أي لهجة أخرى.





واعتبر الشاب المصري، أن القصيم موطنه الأول والأخير، ولو أعيد به الزمن مرة أخرى لاختار القصيم على أن يتواجد في مصر أو أي منطقة سعودية أخرى.

فيديو | تداول مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع لشاب مصري يتحدث اللهجة القصيمية بإتقان #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/Z5ySUjfTjn — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 13, 2021

وحكى الجعفر طرفة حدثت له بسبب هويته المصرية، أن ضابطا طلب أوراق هويته ولم يصدق أنه مصري بسبب لهجته القصيمية لدرجة أن الضابط طلب من الجنود التحقق من هويته مرتين.