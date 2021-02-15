هيفاء وهبي تطلق تحديا جديدا على المرآة... فيديو

أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تحديا جديدا بمناسبة عيد الحب، على حسابها بموقع "إنستغرام".

بفستان أحمر، ظهرت هيفاء وهبي وهي تكتب على المرآة كلمة "حب" باللغة الإنجليزية وتحيطها بقلب.

وكتبت هيفاء معلقة: "بكلمة حلوة مننشر الحب والفرح، اكتبوا بهالتحدي عبارة حب على المراية وعملوا تاج لكل يللي بتحبوون".

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واحتفل العالم أمس الأحد الموافق 14 فبراير/ شباط بعيد الحب، ويعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض بطرق مختلفة منها إهداء الزهور وعبارات الحب.