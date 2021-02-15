فنان سعودي يحيي حفل زفاف "ناقة وجمل"... فيديو يحسم الجدل

رد الفنان السعودي، خالد عبد الرحمن، على أخبار تفيد بإحيائه حفل زفاف لأبل (ناقة وجمل).

وشارك عبد الرحمن متابعيه مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والذي ينفي فيه هذه الأنباء، وقال: "إذا كان الناشر ليس سويا، فيجب أن يكون المتصفح عاقل. تقبّلوا تحياتي".

وقال خالد عبد الرحمن في الفيديو إن "شرّ البلية ما يُضحك، وأنه وصلته بطاقة الدعوة، لكن المأساة في الأمر، أن الناس صدقت".

وتابع أن "الله أنعم علينا بالعقل، ويجب أن يكون المتصفح عاقلا، وألا يصدق كلّ ما يُنشر".

وواصل إنه بقدر ما أضحكه الخبر، فقد أزعجته التعليقات السلبية ضده.

السلام عليكم ورحمة الله



اذا كان الناشر غير سوي

يجب ان يكون المتصفح عاقل



تقبلو تحياتي pic.twitter.com/VHq2jAQAnL — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) February 14, 2021

وكان خالد عبد الرحمن غادر المستشفى في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد تعافيه من وعكة صحية.

وقال مدير أعمال نجم الغناء السعودي في تغريدة له إنه عاد إلى منزله، دون إشارة منه إلى طبيعة المرض الذي أصابه.

وفي أول ظهور له بعد تعافيه، أكد الفنان السعودي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن الصورة التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي له ويظهر فيها راقدا على فراش المرض ضمن أحداث مسلسل "ضرب الرمل"ز

وتابع: "ولكن الله يهدي الذي طلعها ولفقها على أنها من الأحداث الأخيرة، ولكن الحمد لله.. شكرا لكم جميعا".