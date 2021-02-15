يجمعه مع السقا وقصي خولي... شريف منير ينشر صورة من فيلمه الجديد

نشر الفنان المصري، شريف منير، صورة له بالزي العسكري من كواليس فيلمه الجديد الذي يجمعه بالفنان أحمد السقا "السرب".

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" كشف شريف منير عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها في فيلم "السرب" الذي ينتظر عرضه قريبًا.

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حيث نشر منير صورة له بملابس الشخصية موضحًا أنه يجسد دور الفريق شريف المصري، أحد قادة القوات المسلحة المصرية.

ويلعب منير دور الفريق شريف المصري في أحداث الفيلم، والذي يقوم بتوجيه الضربة العسكرية لمواقع حركة داعش الإرهابية في درنة بليبيا عام 2015، ردًا على مذبحة 21 مواطن مصري على يد الإرهابيين.

ويشارك منير في بطولة الفيلم أحمد السقا، قصي خولي، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم.

الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.