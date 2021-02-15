رسالة تامر حسني لزوجته في عيد الحب.. فيديو

رسالة حسني جاءت في لقاء خاص بمناسبة عيد الحب أمس الأحد، عبر برنامج "أجمد 7" على إذاعة نجوم إف إم.

تامر أكد في رسالته أن زوجته هي من تأثرت بالشائعات التي طالتهما على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بسبب صغر سنها.

لكنه أكد "مهما اتحملت أنا بعذرها، النهاردة عيد الحب، بقول لها كل سنة وأنتي طيبة وأنتي حبيبة قلبي، ومعلش عدي الحاجات دي وأنتي عارفة إن حياتي صعبة، وأنا عارف أن حياتي صعبة وأنتي أكبر من كده بكتير وربنا يخليكي ليا ويخلي لنا أولادنا".

وأكد حسني أن ابنتيه "تاليا" و"أمايا" بطلتان رياضيتان، لافتا إلى أن ابنته الكبرى حصلت على ميدالية في الجمباز مؤخرًا، والصغرى ما زالت تشارك في البطولة.

وأوضح أنه يترك لأولاده حرية الاختيار في الاستماع لأغانيه، فيسمعون ما يحلو لهم، ولكنه يستنتج من خلالهم اللحن الذي يترك علامة عندما يكررونه.

وأشار إلى أن أولاده الثلاثة "تاليا" و"أمايا" و"آدم" الصغير يمتلكون أصواتًا "حلوة".

يشار إلى أن تامر حسني اعتذر عن تقديم اغنية جديدة لعيد الحب قائلا إنه لم يتمكن من طرح أغنية جديدة مصورة، لأنها لم تنته بالشكل الذي كان يريده ويليق بجمهوره.