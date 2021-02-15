تفاصيل زيارة نجم أفلام الحركة العالمي ستيفن سيغال للأردن... صور

يتواجد نجم أفلام الحركة الأمريكي ومعلم الفنون القتالية، ستيفن سيغال، في العاصمة الأردنية عمان خلال هذه الفترة.

وشاركت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أمس الأحد، صورا وتفاصيل من زيارة سيغال لها.

ويظهر ستيفن سيغال في إحدى الصور وهو يوقع باسمه في "حائط المشاهير" الموجود داخل الهيئة.

Mohannad Al Bakri, Managing Director of the RFC, took #StevenSeagal on a tour and introduced him to our various activities (training, production services and screenings). He later signed the RFC’s wall of fame. pic.twitter.com/wsCHCe8gmw — RoyalFilmCommission (@FilmJordan) February 14, 2021

Steven Seagal - the well-known American actor, producer and writer – visited yesterday The Royal Film Commission - Jordan (RFC). pic.twitter.com/5O7RXiIeGK — RoyalFilmCommission (@FilmJordan) February 14, 2021

كما نشرت الهيئة صورة لسيغال وهو يتصفح إحدى الكتب الموجودة في مكتبتها، واقتبست تعليقا له عن المكتبة هو: "إنه مكان جميل، لم أره مثله من قبل".

#StevenSeagal was interested in the Film Library and its rich content. He commented saying: "It’s a beautiful place. I haven't seen like it anywhere else.” pic.twitter.com/832aqXGe6c — RoyalFilmCommission (@FilmJordan) February 14, 2021

ونشرت قناة "المملكة" الأردنية صورة من زيارة ستيفن سيغال للمعلم التاريخي في الأردن "البترا".

​يشار إلى أن ستيفن سيغال زار مصر في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، بمناسبة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي.

وزار نجم أفلام الحركة العالمي وزوجته أهرامات الجيزة بعد حضورهما حفل ختام المهرجان.