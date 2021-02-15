الشرطة الأمريكية تكشف سر مقتل والد نيكي ميناج

كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن ملابسات مقتل والد مطربة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، يوم الجمعة الماضية.

وقالت الشرطة في بيان إن روبرت ماراج، والد نيكي ميناج، كان يسير على طول طريق في لونج آيلاند ليلة الجمعة عندما تعرض للدهس على يد سائق صدمه وهرب في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبعد فرار السائق المتهم من موقع الحادث، تم نقل والد ميناج البالغ من العمر 64 عاما إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته في اليوم التالي.

وأكد ضباط من قسم شرطة مقاطعة ناسو أن "التحقيق جار" في مقتل والد المطربة الأمريكية.

ولم تدل نيكي ميناج بأي بيانات رسمية عن مقتل والدها، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

ولم يذكر بيان الشرطة أن روبرت ماراج هو والد نيكي ميناج، لكن المتحدث باسم الشرطة أكد لوكالة "فرانس برس" أنه والدها.

ووُلدت مغنية الراب، نيكي ميناج (38 عاما) واسمها الحقيقي هو أونيكا تانيا ماراج بيتي، في ترينيداد وتوباغو، ونشأت في حي كوينز بمدينة نيويورك.

وتم ترشيح ميناج لـ10 من جوائز "غرامي" الموسيقية، بينما فازت بخمس جوائز في حفل "إم تي في" للأغاني المصورة، وحطمت الرقم القياسي في معظم تقييمات مجلة "بيلبورد" لأفضل 100 أغنية كفنانة منفردة.

وفي عام 2019، أعلنت نيكي ميناج عن تقاعدها من الغناء، وذلك بعد انسحابها من إحياء أول حفل غنائي لها في السعودية.

وكانت نيكي ميناج دفعت مؤخرا مبلغ 450 ألف دولار للمغنية، تريسي تشابمان، بشأن لتسوية نزاع حول حقوق الطبع والنشر، بعدما سرقت ألحانا من إحدى أغانيها.