"فولكسفاغن" عن تصنيع "آبل" لسيارة كهربائية: "لسنا خائفين"

أكدت شركة "فولكسفاغن" الألمانية، أمس الأحد، أنها غير قلقة من تصنيع "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" شركة "آبل" لأول سيارة كهربائية لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هيربرت ديس، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماين زونتاجزيتونج" الألمانية، إن "صناعة السيارات ليست قطاعا تقنيا نموذجيا يمكنك الاستيلاء عليه بضربة واحدة"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع: "لن تدير "آبل" ذلك بين عشية وضحاها".

وفي الوقت الذي لم تصرح له "آبل" رسميا عن تصنيع سيارة كهربائية، فقد اعتبر ديس أن نوايا الشركة الأمريكية "منطقية" بسبب امتلاكها خبرة في البطاريات والبرمجيات والتصميم.

ورغم ذلك، شدد رئيس "فولكسفاغن" للصحيفة الألمانية في مقابلته معها: "ما زلنا لا نخاف".

وتخطط "فولكسفاغن" لتطوير البرمجيات اللازمة للسيارات ذاتية القيادة داخل الشركة، وذلك لكي تضمن قدرتها على المنافسة ضد شركات التكنولوجيا في مجال بيانات السيارات الكهربائية.

قالت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي دخول عالم السيارات الكهربائية المزودة ببطارية من إنتاجها والتي ستكون "خارقة" ومختلفة تماما عن مثيلاتها.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن قسم السيارات الذاتية القيادة المعروف باسم "مشروع تيتان" التابع لأبل يخطط لإطلاق تلك السيارة الكهربائية الجديدة في مطلع عام 2024.