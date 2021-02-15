صحيفة: إغلاق مطعم الشيف بوراك في دبي... فيديو

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن السلطات الإماراتية أغلقت مطعم الشيف بوراك أوزدمير في إمارة دبي.

وقالت الصحيفة إن مكتب دبي الإعلامي أعلن إغلاق فرع المطعم المعروف باسم "CZN Burak"، بسبب انتهاكه التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي تطبقها الإمارة.

وأشارت الصحيفة الناطقة بالعربية إلى أن الشيف التركي الشهير لم يعلق على نبأ إغلاق المطعم، حتى الآن.

وحقق مطعم الشيف بوراك نجاحا كبيرا في إمارة دبي، على الرغم من أنه لم يمر على افتتاحه سوى فترة قصيرة.

​وكان برج خليفة قد رحب بافتتاح المطعم عبر رسالة مضيئة، الأمر الذي مثل أفضل دعاية للمطعم.

واستضاف المطعم العديد من مشاهير العالم، مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو واللاعب ستيفن سيغال. وقدم المطعم الخدمة لأكثر من 45 ألف شخص، بحسب الصحيفة.