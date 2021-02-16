"الحرب ابتدت"... أحمد الفيشاوي يوجه رسالة فيديو إلى محمد رمضان

وجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي، رسالة إلى محمد رمضان، بعد يوم من الطرح الأول لأغنيته المنتظرة "نمبر 2"، التي يهاجم فيها رمضان.

وقال الفيشاوي، أثناء تصوير أغنيته "نمبر 2" في تصريحات مع برنامج "ET بالعربي"، "الحرب ابتدت، وأتمنى إصدار أعمال تسعدكم وتسليكم، ولو لم يحدث ذلك اشتموني على Instagram كالعادة".

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وطرح الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع عيد الحب، أغنيته المنتظرة "نمبر 2"، التي يهاجم فيها نظيره محمد رمضان.

ويقول الفيشاوي في أغنيته الراب: "تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف وفي هذا نحن نختلف، اللي يمشي ع الرصيف بعد الخريف بنص كم بعد التكييف كان لازم يجيله برد شديد، كان لازم يلبس نمبر 2، بس انتوا اللي سربعتهوه كان لازم تستعجلوه".

وتابع: "اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقة، ومش هتفرق توك توك من سيارة "فيراري" في الكلكسة، أنا تنك يا عديم الذوق". وأضاف في هجومه على رمضان: "انزلي دور ملاكمة، تجيلي في المايكروفون أنا صوت كروان".

فيما رد الفنان محمد رمضان، على الفيشاوي، وشارك رمضان مقطعا مصورا قصيرا له، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو برفقة فتاتين تقفان خلفه، مصحوبا بمقطع من إحدى أغانيه يقول فيه: "عملت بيكم شو، أسيبكوا لأ نو... رقم 1 مش 2".