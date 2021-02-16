رانيا محمود ياسين تواصلت معها... حورية فرغلي تتجاوز مرحلة الخطر

وأكد رانيا، عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها "تجاوزت مخاطر الجراحة الأولى وحالتها مستقرة، ولا صحة للأنباء المنتشرة حول تدهور وضعها الصحي بعد الحصول على قطعة من عظام القفص الصدري"، وناشدت الجميع مراعاة الحالة النفسية لحورية في إشارة لمتابعتها لما يكتب عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram A post shared by Rania Yassin (@raniayassin10)

وخضعت الفنانة المصرية حورية فرغلي، مساء الثلاثاء الماضي، للعملية الجراحية الأولى لتجميل أنفها، بعد تأجيلها منذ الخميس الماضي، لظروف صحية، واستمرت لعشر ساعات وتم خلالها استئصال جزء من عظام القفص الصدري، إضافة إلى استئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف.

كما صدر منها يوم السبت الماضي، أول تعليق منها بعد خضوعها لأول عملية جراحية في أنفها في الولايات المتحدة، والتي وصفت بـ"الخطيرة". ونشر موقع "البوابة" المصري رسالة صوتية لحورية فرغلي وجهتها إلى المخرج، مجدي الناظر، من داخل المستشفى في أمريكا، والتي أكدت فيها أنها أجرت العملية الأولى التي كانت صعبة قليلا.