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    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري

    "بين مصر وليبيا"... أحد أبطال فيلم "السرب" يكشف تفاصيله

    © AFP 2021 / -
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    كشف الفنان المصري، محمود عبد المغني، بعض تفاصيل فيلم "السرب"، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، بعد طرح إعلانه الترويجي.

    وأشار عبد المغني إلى أنه يجسد دور قائد السرب في الجيش المصري "جمال صقر"، مؤكدا أنه لم يستغرق وقتا طويلا من أجل التحضير للشخصية بسبب كتابتها بشكل ممتاز في السيناريو، فضلا عن امتلاك مخرج العمل، أحمد نادر، جلال روية رائعة، بحسب تصريحاته لبوابة "العين" الإخبارية.

    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
    © AFP 2021 / HANDOUT
    "السرب"... بطولة للجيش المصري في دور السينما قريبا... فيديو
    كما أكد أن تصوير مشاهد الفيلم تم بين مصر وليبيا، لكونه مأخوذ عن أحداث واقعية وقصة حقيقية لعملية وطنية قامت بها القوات الجوية المصرية ضد جماعة "داعش" الإرهابية (تنظيم محظور في روسيا) في ليبيا.

    ولفت محمود عبد المغني إلى أن تصوير الفيلم تم على مراحل متفرقة، كما تأثر بسبب ظروف جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي تسببت في تعطيل العديد من الأعمال الفنية حول العالم.

    وتصدر هاشتاغ "فيلم السرب" ترند "تويتر"، في مصر، بعد ساعات من طرح برومو الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وفيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد قتل 21 مصريا كانوا يعملون في ليبيا، في 5 فبراير/شباط 2015.

    ونشر التنظيم الإرهابي فيديو للجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيه ظهرت عملية قتل الضحايا، واختلاط مياه البحر بدماء الضحايا.

    وفي 16 فبراير/ شباط، أي قبل مرور 24 ساعة على العمل الإرهابي، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، أن القوات الجوية وجهت ضربة ضد أهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا.

    وجاء نص البيان: "تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الإثنين الموافق 16 /2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضي الليبية، وقد حققت الضربة أهدافها بدقة".

    وكتب تامر مرسي، منتج الفيلم على صفحته الرسمية على "تويتر": "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض".

    وتابع: "هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، مصحوبا ببرومو فيلم السرب.

    وفيلم "السرب" من بطولة الفنان أحمد السقا، وبمشاركة عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل، منى زكي، هند صبري، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة "سينرجى"، ومن والمقرر طرح "السرب" بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة.

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    الكلمات الدلالية:
    منوعات, أفلام, سينما, ليبيا, مصر
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