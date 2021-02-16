مخرج برنامج رمضاني شهير يعلن إصابته بالسرطان

قال المخرج رائد لبيب، على حسابه بفيسبوك، أمس الاثنين "أنا جالي سرطان"، دون مزيد من التفاصيل، لتنهال التعليقات على المنشور بالدعاء والأمنيات بالشفاء العاجل له.

ولبيب هو مخرج برنامج "الكاميرا الخفية" الذي كان يعرض لسنوات في الموسم الرمضاني بطولة الراحل إبراهيم نصر.

وبشكل عام، اتسمت أعمال رائد لبيب بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، ومن أبرز أعماله مسلسل "هند والدكتور نعمان" بطولة كمال الشناوي، و"نص أنا.. نص هو"، فيما كان آخر أعماله "الأستاذ بلبل وحرمه" عام 2016، بطولة فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.