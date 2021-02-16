ماذا قالت ديانا حداد في أول رسالة من داخل المستشفى بعد الجراحة... فيديو

وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، أمس الاثنين، رسالة إلى جمهورها بعد خضوعها لجراحة داخل أحد المستشفيات.

وعبر مقاطع مصورة لها في خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام"، طمأنت ديانا حداد جمهورها عن صحتها.

وقالت في أحد المقاطع المصورة: "أهم شي الصحة، وكان والدي يقول لي في حال ذهبت الصحة يذهب معها كل شيء".

كما حرصت ديانا حداد في مقطع آخر على توجية الشكر لكل من اهتم بالسؤال عنها وأرسل لها الورود، وقالت: "سامحوني لم أستطع الرد على أحد يوم أمس".

وأنهت ديانا حداد رسالتها قائلة: "شكرا لكل من سأل واهتم ويارب ما يحرمني من محبتكم دائما".

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وشاركت ديانا حداد رسالة مكتوبة جاء فيها: "الحمد لله على نعمة الصحة والعافية، نعمة الصحة هي ما وهبنا الله لننعم بالحياة".

وشاركت شقيقة ديانا حداد الأحد صورة لها من المستشفى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وهي على الفراش بعد إجراء عملية جراحية في المعدة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت شقيقة ديانا حداد مع الصورة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت أطمئن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله ستكون بخير وعافية".