"هيونداي" تقلب الموازين وتكشف عن مركبة بأقدام مدولبة... فيديو

يعمل مهندسو شركة "هيونداي" على صناعة سيارة تستطيع المشي والسير على جميع الطرق، حتى تلك الطرق التي لا تستطيع تخطيها السيارات رباعية الدفع المخصصة للسير في الجبال الوعرة.

وصممت الشركة نموذجا أوليا أطلقت عليه اسم "Hyundai Tiger X-1" (النمر) مزود بأربعة أقدام وعلى كل قدم يوجد عجلة.

وزودت كل قدم بمحرك كهربائي، مربوط بعجلة في نهاية الساق الطويلة، حيث تستطيع الساق الانحناء والتحرك بشكل سلس بهدف تخطي الحواجز.

وترفع المركبة قدمها فوق الحواجز والعقبات التي تمر أمامها، وتتخطاها بسلاسة وانسيابية كبيرة، وتستمر المركبة ذاتية القيادة بالحركة والتقدم.

وبحسب "سي إن إن"، تستطيع المركبة ثني الأرجل لتتحرك العجلات على الطرق شديدة الوعورة دون عوائق، مما يحافظ على منطقة جسد المركبة بعيدا عن التضاريس والعوائق.

وتتحرك المركبة بالاتجاهات الأربع، إلى الأمام والخلف واليمين واليسار باستخدام عجلاتها أو أرجلها، لتكون أولى السيارات أو المركبات التي صممت بهذه الطريقة الفريدة.

Hyundai's uncrewed concept car, TIGER X-1, is designed to drive on four wheels and walk on four legs. Its design will allow it to carry cargo over difficult terrain. https://t.co/h3kMcAkS9k pic.twitter.com/oPF0ORLJ82 — CNN International (@cnni) February 16, 2021

وتتوقع شركة "هيونداي" أن يتم استخدام مركبتها الجديدة مستقبلا في عمليات الإنقاذ الصعبة خصوصا في أعقاب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

ومن الممكن أن يتم استخدام هذه المركبة كنوع من ناقلات البضائع ذاتية الحركة، فهي بتصميمها الحالي ليست مصممة لنقل الأشخاص، بل الإمدادات فقط.

وصرحت "هيونداي" أن "النمر" (اسم المركبة) يمكن أن يتصل أيضًا بطائرة مسيرة يمكنها حملها من وإلى المواقع البعيدة. وتشبه السيارة الجديدة، المركبة التي كشفت الشركة عن نماذجها الرسومية سابقا، التي تحمل اسم "Hyundai Elevate"، لكنها مصممة لنقل الأشخاص أيضا، حيث تعمل الشركة على إطلاقها في المستقبل.