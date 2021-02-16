تغريدة من ساويرس ردا على ما قاله قطري عن عادل إمام

تفاعل رجل الأعمال، الملياردير المصري، المهندس نجيب ساويرس، مع تغريدة قادمة من قطر لما جاء فيها عن مواطنه، الفنان عادل إمام.

وكان مغرد قد كتب لساويرس عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه من معجبيه من قطر، وعبر عن إعجابه بتواضعه مع الناس.

وتابع المغرد أنه يتذكر مقطع مصور على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، هو للفنان عادل إمام في أحد الحفلات، وهو يقول فيه إنه يحب نجيب ساويرس، ليعلق المغرد أنه بعد هذا الفيديو أصبح يحب ساويرس أكثر، وأصبح لديه فضول للتعرف عليه بصورة أكبر، حتى علم فيما بعد أنه "شخصية ممتازة"، بحسب وصفه.

وتمنى المغرد من قطر لنجيب ساويرس كل التوفيق في حياته.

من جانبه، رد ساويرس على المغرد من قطر بشكره على كلماته، وأكد له أنه يعشق عادل إمام.

اشكرك ..انا بعشق عادل امام ❤️ https://t.co/cgd3juf7hJ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 15, 2021

​يذكر أن عادل إمام تم تكريمه عن مجمل أعماله الفنية، في الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي في عام 2017.

وتجمع بين نجيب ساويرس وعادل إمام صداقة وطيدة، وصرح الملياردير المصري في أكثر من مناسبة أن الفنان الملقب بـ"الزعيم" من بين أكثر من يضحكوه على شاشة السينما.

واحشنى و كل سنة و انت طيب و بخير و بتضحك على طول 🙏 pic.twitter.com/xqrjrfXxUs — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 25, 2019

كما حرص ساويرس على تهنئة عادل إمام بمناسبة احتفالات الكريسماس في 2019، وذلك بنشره صورة تجمعهما على موقع "تويتر" وعلق قائلا:" واحشني وكل سنة وأنت طيب وبخير وبتضحك على طول".