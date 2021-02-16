حلمية بولند تتلقى هدية ثمينة.. وجدل حول سعرها

أعلنت الإعلامية الكويتية حلمية بولند، تلقيها هدية قيمة من أحد المعجبين بها بمناسبة عيد الحب.

وبحسب موقع "ليالينا"، نشرت حليمة صور الهدية عبر حسابها على سناب شات، وكانت عبارة عن ساعة يد مُرصعة بالألماس ماركة "Patek Philippe".

وأشار الموقع إلى أن جمهور حليمة على سناب شات لاحظ الهدية الفاخرة، وقال البعض إن ثمنها يتجاوز المليون ريال سعودي، ما تسبب في جدل كبير لدى الجمهور.

وعلقت حليمة على الصورة: "ثانكس (شكرا) على الهدية مع إنه مو عجبتني وايد (أبدا)".

وبحسب الموقع فاللساعة من ماركة Patek Philippe مصنوعة من الذهب الأبيض 18 قيراط ومرصعة بـ770 قطعة ألماس على شكل شريط حلزوني.

وأشار إلى أن الساعة تعمل بحركة أوتوماتيكية واحتياطي الطاقة 48 ساعة، في حين يُقدر سعر الساعة بـ74 ألف دولار أي ما يعادل 275 ألف ريال سعودي وليس مليون ريال سعودي كما زعم البعض.