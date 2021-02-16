جيمي فوكس يوجه رسالة إلى محمد رمضان

وعبر صفحته الرسمية على تلغرام، نشر رمضان رسالة جيمي فوكس التي يرحب فيها بمحمد رمضان.

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ويقول فوكس: إنهم أخبروني إنك رقم واحد.

وقدم له التهنئة على ذلك، وتمنى فوكس بأن يتمكن هو ومحمد رمضان من اللقاء حتى يخرجان للجمهور معا.

ويعمل حاليا على تصوير مسلسله "موسى" في مصر، حيث يعرض في شهر رمضان المقبل.