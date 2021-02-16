كريم فهمي يكشف تفاصيل واقعة تصويره مع زوجته.. فيديو

وفي تصريحات لبرنامج "ذا إنسايدر" بالعربي، على تلفزيون دبي، أكد أن الواقعة كانت عابرة، حيث كان يسير مع زوجته على السجادة الحمراء، وطلب منه أحد المصورين أن يبتعد عنها ليصوره بمفرده، فرفض واعتذر له لعدم رغبته في ذلك، مؤكدا أنه لم يتعمد إحراج المصور.

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وتابع: فوجئت أن الواقعة تم تصويرها وإبرازها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يفضل أن تتحول أخباره إلى تريند حين يكون ذلك مرتبطا بعمل فني يقدمه، وبشكل طبيعي دون الاستعانة بأشخاص يدفع لهم من أجل صناعة التريند والترويج للعمل، كما يفعل البعض.

تعود واقعة كريم فهمي إلى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقت انعقاد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تناقلت عدد من الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو لكريم فهمي وهو يقف على السجادة الحمراء برفقة زوجته أمام عدسات المصورين الذين التقطوا الصور لهما، وحين طلب منه أحدهم الوقوف بمفرده أعرب عن رفضه ذلك وقرر مغادرة المكان.

وأحدث هذا الفيديو جدلا، محققا على أحد حسابات إنستغرام أكثر من 79 ألف مشاهدة، حيث انقسم المتابعون بين من رأوا أنه على حق وأنه من غير اللائق أن يطلب منه الابتعاد عن زوجته فيما أشار آخرون إلى أن المصور لم يخطئ لأنه اراد أن يلتقط صورة للممثل بمفرده.