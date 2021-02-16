كيف ظهرت فنانة سعودية شهيرة في إعلان أول مسلسل للدمية المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا"... فيديو

وتظهر "فاهيتا" في الإعلان وهي تحاول اختيار البطلة التي ستشارك معها في مسلسلها الذي يحمل اسم "دراما كوين"، وتظهر من بينهن الفنانة السعودية، أسيل عمران، وهي الفنانة العربية الوحيدة التي تظهر في الإعلان، من بين نجمات مسلسلات "نيتفلكس".

وفي الإعلان، يتم عرض صورة لأسيل عمران على "أبلة فاهيتا" عبر جهاز "آيباد" كمرشحة للتمثيل معها في المسلسل، ولكن تعلق الدمية المثيرة للجدل على الممثلة السعودية بأن "ملامح وجهها بريء"، ثم تشير إلى نفسها بأنها فقدت براءتها عندما كان عمرها 8 سنوات فقط.

ويشارك في بطولة الموسم الأول من مسلسل "دراما كوين" كل من كارو وبودي أبناء "أبلة فاهيتا"، وباسم سمرة، ودنيا ماهر، وهو من إخراج خالد مرعي.

يشار إلى أنه يعرض للدمية "أبلة فاهيتا" حاليا على فضائية "أون إي" المصرية الموسم الجديد من برنامجها "من الدوبلكس"، والذي تستضيف في كل حلقة من حلقاته فنانين مشاهير، وكان آخرهم الممثلة المصرية، نادية الجندي، يوم الجمعة الماضي.