زبد البحر يغمر قرية في أيرلندا… فيديو

شهدت إحدى القرى الأيرلندية ظاهرة طبيعية غريبة من نوعها، بمنطقة وترفورد، إثر هبوب رياح شديدة على المنطقة.

ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن زبد البحر غمر شاطئ قرية بونماهون في جمهورية أيرلندا.

The village of Bonmahon in County Waterford has been showered with sea foam after several days of high winds. pic.twitter.com/ZH8dMHL7O0 — BBC News NI (@BBCNewsNI) February 15, 2021

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد المنطقة التي شهدت تلك الظاهرة الطبيعية الغريبة، مشيرة إلى أنها حدثت بعد أيام من هبوب رياح شديدة على تلك المنطقة.