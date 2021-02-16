واقعة غريبة... دواء يفشل في علاج أصحاب الأصول الآسيوية دون غيرهم

وقالت شركتا الأدوية العملاقتان إنهما تعتزمان استئناف القرار، الذي خلص إلى أنهما ارتكبتا ممارسات تجارية غير عادلة ومضللة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وزعمت ولاية هاواي أن الشركتين ضللتا المستهلكين بشأن فائدة استخدام العقار، خاصة بالنسبة للأشخاص من أصول شرق آسيوية.

فيما قالت الشركتان إنهما

تعتزمان استئناف قرار المحكمة الابتدائية وإنهما واثقتان من النجاح في الاستئناف.

وأشارت الولاية إلى أن النتائج أظهرت أن العلاج لم ينجح بشكل جيد بالنسبة لبعض المرضى من أصول آسيوية أو جزر المحيط الهادئ الذين لم يتمكنوا من استقلاب الدواء بشكل صحيح.

لكن الشركتين اختلفتا مع هذه الادعاءات وقالتا: "فحص أطباء القلب البارزون الأدلة العلمية واستمروا في التوصية ببلافيكس كمعيار للرعاية لجميع مؤشراته بغض النظر عن العرق. ومقارنةً بعلاجات أخرى، أظهرت الأبحاث أنه يوفر أفضل نتيجة سريرية للمرضى من أصل آسيوي".