بعد مطاردته 21 يوما… مزارع سوداني يصطاد تمساحا ضخما التهم شخصين

تسبب تمساح ضخم في خلق حالة من الرعب بين سكان إحدى الولايات السودانية بعدما التهم شخصين، حيث أصبح بمثابة خطر يخشون مداهمته لهم في أي وقت من الأوقات.

© Photo ضيف غريب... تمساح يلتهم سمكتي قرش اصطادهما صيادون على الشاطئ... فيديو "الراكوبة" السودانية، مشيرة إلى أن أحد المزارعين تمكن من اصطياد التمساح الضخم في منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل، بعد مطاردة استمرت 21 يوما.

وتابعت: "تمكن المزارع السوداني محمد فضل المولى من اصطياد التمساح الذي يبلغ طوله 5 أمتار وعرضه نحو 50 سنتيمترا".

وقال المزارع السوداني فضل المولى، 52 عاما، إن "التمساح ظل يظهر ويختفي منذ فترة طويلة وأثار الرعب في نفوس سكان المنطقة"، مشيرا إلى أنه "التهم شخصين وعددا من الخراف خلال الأشهر الماضية".

#تريندينغ_الآن | سوداني يصطاد تمساحا ضخما طوله 7 أمتار والأهالي يأكلونه

تمكن مزارع اسمه محمد فضل من اصطياد تمساح طوله 7 أمتار وعرضه 50 سنتيمترا في منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل في #السودان وسكان المنطقة يأكلونه.

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وقال المولى إنه ظل يتربص بالتمساح ويتعقب خطاه إلى أن تمكن، يوم السبت الماضي، من إطلاق النار عليه صباح السبت من إصابته بعدة طلقات نارية غطس على أثرها إلى قاع النهر، في منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل، على بعد 110 كيلومترات شمال الخرطوم، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" العربية.

«التهم شخصين».. مزارع سوداني يصطاد تمساح ضخم بطول 5 أمتار | صورhttps://t.co/5CKRQyruKP pic.twitter.com/GwxLOu8CK8 — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) February 14, 2021

ولفتت الشبكة إلى أن حجم التمساح الكبير استدعى مشاركة نحو 22 شخصا إخراجه من النهر.

ولفتت الشبكة إلى أن تمساح النيل واحد من التماسيح العدوانية التي يمكنها افتراس أي إنسان أو حيوان ويتراوح متوسط طوله بين 4 إلى 5 أمتار.