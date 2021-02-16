أوروبا تبحث عن رواد فضاء جدد... من المرشحين المثاليين؟

ستقوم أوروبا بتجنيد رواد فضاء جدد لأول مرة منذ 11 عاما، حيث وضعت الدول الرائدة في الفضاء أنظارها على إرسال بعثات إلى القمر، وفي النهاية إلى المريخ.

وتتطلع وكالة الفضاء الأوروبية إلى إضافة نحو 26 رائد فضاء دائما واحتياطيا، وتعمل على تشجيع النساء بشدة للتقديم، وتبحث في كيفية إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى قائمتها لتعزيز التنوع بين الأطقم.

وحذرت الوكالة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، من أنه لن يكون من السهل الوصول إلى أحد المراكز المرغوبة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت لوسي فان دير تاس، رئيسة قسم اكتساب المواهب في وكالة الفضاء الأوروبية، إنهم يتوقعون "عددا كبيرا جدا" من الطلبات خلال حملة التوظيف التي تستمر 8 أسابيع اعتبارا من 31 مارس/ آذار، كاستجابة أولى.

وثانيا، سيخضع أولئك الذين تم قبول طلباتهم لعملية اختيار صارمة من 6 مراحل تستغرق حتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022. وتقول لوسي: "يجب أن يكون المرشحون مهيئين عقليا لهذه العملية".

من جانبها قالت رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، إن تكييف التكنولوجيا التي مكنت البشر من التواجد في الفضاء يمكن أن يفتح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة: "عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الفضاء، فإننا جميعا معاقون".

تشمل متطلبات وظيفة رائد فضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، درجة الماجستير في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الرياضيات أو علوم الكمبيوتر و3 سنوات من الخبرة بعد التخرج.