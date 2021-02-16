الإمارات… إقامة "رالي دبي الصحراوي" باستخدام الطاقة الشمسية

تنظم الإمارات "رالي دبي الصحراوي" الذي يعد أول رالي يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة، ومن المقرر أن يدخل سجلات الأرقام القياسية الأسبوع الجاري.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "رالي دبي الصحراوي" يعد أول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة.

"رالي دبي الصحراوي" أول رالي يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة#وام https://t.co/Ndvwg5eL5d — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 16, 2021

ولفتت إلى أنه يتم تنظيمه وفقا للشراكة الجديدة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وأوضحت الوكالة أن "رالي دبي الصحراوي 2021" يقام في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الواقع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.