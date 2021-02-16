الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء: درجات الحرارة تحت الصفر

حذرت الأرصاد الجوية المصرية من طقس غدا الأربعاء، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون أشد برودة وأن درجات الحرارة ستنخفض تحت الصفر في بعض مناطق البلاد.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار هطول الأمطار على كل أنحاء الجمهورية مع اختلاف حدتها لتكون متوسطة أو خفيفة على القاهرة والدلتا.

وتقول الأرصاد الجوية إن محافظات الجمهورية انخفاضا فى درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع تستمر على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى على القاهرة إلى 6 درجات، بينما تكون العظمى 12 درجة مئوية، وكذلك الحال في محافظة الإسكندرية التي من المتوقع أن تسجل 12 درجة نهارا و9 درجات ليلا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على شمال الصعيد من 4 إلى 5 درجات، بينما تنخفض تحت الصفر في سيناء وسانت كاترين مع تكوين ثلوج على بعض المرتفعات، في حين تكون درجات الحرارة المتوقعة على أسوان جنوب مصر هي 17 نهارا و7 ليلا.

وأعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ وتحذير سكان 5 محافظات هي (القاهرة - مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية) بسبب تعرض البلاد لموجة طقس سيئ بناء على تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية.

وكانت الأرصاد المصرية حذرت، أمس الاثنين، من طقس الأيام المقبلة، متوقعه أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسا باردا على القاهرة والوجه البحري.

وكشفت النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا حادا في درجات الحرارة الثلاثاء، ووصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ2 درجة تحت الصفر.