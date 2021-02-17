شرب الحامل للقهوة يؤثر على سلوك الأطفال لاحقا

توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن شرب القهوة المفرط أثناء الحمل يؤدي إلى مشاكل سلوكية لدى الأطفال في وقت لاحق.

ووفقا لموقع "فيستا بار"، فإن باحثين من جامعة "روتشيستر" في نيويورك، اكتشفوا أن شرب الحامل للقهوة، يؤثر على عملية تكون دماغ الجنين، ما يؤدي لاحقا إلى مشاكل سلوكية مثل ضعف الانتباه والقدرة على التركيز وفرط النشاط.

وقال مؤلف الدراسة جون فوكس، مدير معهد "ديل مونتي" لعلم الأعصاب في الجامعة، إن "الكافيين يؤدي إلى تغييرات طفيفة، ولكن واضحة في سلوكيات معظم الأطفال الذين يتعرضون له في الرحم".

وأضاف فوكس "قد لا يكون هذا التأثير واضحا في بعض الأطفال، ولكن بالنسبة للأطفال الأكثر عرضة للمشاكل السلوكية، قد يكون له تأثير كبير"

وأشار إلى أن معظم المشكلات السلوكية ، التي تظهر عند الأطفال كانت طفيفة، لكنها ملحوظة، مضيفا أن مخاطر تطوير القضايا السلوكية تشمل التاريخ العائلي وبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

هذا وأشارت دراسات عديدة سابقة إلى أن الكافيين يزيد من خطر الإجهاض والولادة المبكرة، ولكن هذه الدراسة توضح أنه حتى لو مر الحمل دون مشاكل، فإنه يمكن للطفل أن يعاني لاحقا من تغيرات في المسالك العصبية التي تتحكم في السلوك.

ولم تجد الدراسة التي نُشرت على موقع "Neuropharmacology"، أي تغييرات في ذكاء الأطفال أو قدرتهم على التفكير.