"أنا فنان والفن ليس له وطن"... محمد منير يعلق على أزمة زيارته إلى إسرائيل

علق المغني المصري محمد منير على ما تردد في الفترة الأخيرة عن زيارته للأراضي المحتلة في فلسطين لإقامة حفل فني هناك.

وهو ما أثار موجة اعتراض واسعة على الفنان، خاصة وأن زيارة أي شخص إلى فلسطين المحتلة يستوجب الحصول على موافقة وأختام إسرائيلية، وهو ما يعد تطبيعا ومخالفة لقرار النقابات المهنية الذي يرفض التطبيع مع إسرائيل بكل الأشكال.

وقال منير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ""ON E المصرية: "عرض علي حفلة في فلسطين، والموضوع تحت الدراسة لأني لو فكرت أروح إسرائيل يبقي لازم أروح غزة وأروح المناطق الفلسطينية"، بحسب ما نقله موقع "المصري اليوم".

وأضاف: "أنا فنان والفن ليس له وطن... وكل أعمالي الفنية الآن بتعاون مع عناصر شابة".

وتابع منير: "أنا بغني بقالي 42 سنة، والناس كلها بتحبني، ووحشتني الحفلات أوي أوي أوي".